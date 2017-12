Tragicznie zmarłe siostry z Tryńczy. Znamy dzień ich pogrzebu

Znamy termin pogrzebu dwóch sióstr, które zginęły w tragicznym wypadku we wsi Tryńcza na Podkarpaciu. Nastolatki razem z koleżanką i dwójką kolegów utonęli w samochodzie, który wpadł do rzeki.



Pogrzeb 16-letniej Anny i 18-letniej Dominiki odbędzie się we wtorek, 2 stycznia w Kościele Parafialnym w Tryńczy o godz. 13:00.

Przypomnijmy, że 25 grudnia nastolatki umówiły się na spotkanie ze swoimi znajomymi. Około godziny 16 wsiadły do samochodu marki daewoo tico i odjechały. Ponieważ nie wróciły na noc do domu, rodzice rozpoczęli poszukiwania na własną rękę. Kiedy nie przyniosły one rezultatu zgłosili zaginięcie na policję.Po intensywnych poszukiwaniach służb i mieszkańców miejscowości skąd pochodziły nastolatki znaleziono miejsce, w którym znajdowało się auto auto z pięcioma ciałami poszukiwanych osób.