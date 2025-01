Tragiczne potrącenie w Rumi. Policja szuka świadków

Został potrącony przez przejeżdżający tamtędy samochód. Było to, jak przypuszczają pomorscy policjanci, wóz osobowy .

Śmiertelne potrącenie. Kierowca dostawczaka uciekł do lasu

Śmiertelne potrącenie. Kierowca dostawczaka uciekł do lasu

Do leżącego na ulicy 25-latka wezwana została karetka pogotowia. Mężczyzna, mimo podjętej reanimacji, zmarł. Pomorska policja analizuje nagrania z monitoringu i poszukuje świadków. Śledczy chcą ustalić okoliczności związanie z przebiegiem wypadku.

Funkcjonariuszka dodaje, że kierowcy powinni zobowiązani są do zachowania ostrożności na jezdni nawet tam, gdzie nie ma oznakowanych przejść dla pieszych . Szczególnie w takich dniach jak sylwester, kiedy przechodnie mogą niespodziewanie pojawić się w różnych częściach miasta, również na drogach.

Jak przekazała policjantka, trwa ustalanie tożsamości kierowcy. Pomorscy policjanci proszą też każdego, kto może przekazać informacje dotyczące sprawy, o zgłoszenie się do dowolnej jednostki policji, lub bezpośrednio do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie lub do Komisariatu Policji w Rumi.