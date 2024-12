Śmiertelne potrącenie. Kierowca dostawczaka uciekł do lasu

W piątek, ok. godz. 4.00 , oficer dyżurny biłgorajskiej komendy otrzymał niepokojące zgłoszenie od kierowcy jadącego drogą wojewódzką nr 835. Według przekazanych informacji na wysokości miejscowości Nadrzecze na jezdni miał leżeć mężczyzna. Skierowana na miejsce załoga karetki pogotowia stwierdziła jego zgon.

Tuż po godzinie 6.00 rano do komendy zgłosił się 70-letni mieszkaniec powiatu biłgorajskiego, który oświadczył, że to on potrącił pieszego, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia. Wskazał również, gdzie znajduje się Ford, którym kierował w chwili wypadku. Policjanci odnaleźli ukrytego busa w lesie. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Był trzeźwy.