Tragiczne odkrycie w Krakowie. W kanale znaleziono zwłoki

Trudny okres dla osób bezdomnych

Jak co roku w okresie zimowym policja apeluje o to, by w obliczu coraz niższych temperatur nie pozostawać obojętnym nie tylko w stosunku do osób bezdomnych, ale też starszych i samotnych. To także czas, kiedy takie miejsca jak pustostany, ogródki działkowe, tereny zielone czy właśnie kanały ciepłownicze, są częściej patrolowane przed odpowiednie służby.