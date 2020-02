Tragiczna śmierć Grażyny Kuliszewskiej. Ekstradycja męża do Polski

Są nowe informacje w sprawie śmierci Grażyny Kuliszewskiej, której ciało znaleziono w rzece Uszwica. Jej mąż, który jest podejrzany o zabójstwo, ma zostać wydany polskim władzom. Zgodził się na to sąd w Wielkiej Brytanii.

Decyzją brytyjskiego sądu zostanie przeprowadzona ekstradycja Czesława K. do Polski - donosi "Fakt". Decyzję z sprawie podjął brytyjski sąd. Jego adwokat już zapowiada, że będzie się od niej odwoływał.

- jeżeli doszłoby do ekstradycji mojego klienta, to jego stanowisko jest jasne: nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów - powiedział w rozmowie z dziennikiem mecenas Dawid Gąsawski, adwokat Czesława K.