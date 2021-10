Tragedia w Teatrze Bolszoj. Scenografia zmiażdżyła aktora

Pierwszy budynek, który powstał dzięki księciu Piotrowi Urusowi, spłonął jeszcze przed pierwszym przedstawieniem. Wówczas zwrócił się on do Michaela Meddoxa, który pomógł we wzniesieniu nowego gmachu. Historia Teatru Bolszoj usłana jest jednak pożarami, ponieważ płonął on w swojej historii jeszcze kilka razy.