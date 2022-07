Tragedia w Tatrach. Turysta nie żyje

Kuluar Kurtyki to żleb opadający z Mnichowego Tarasu do Nadspadów w Dolinie za Mnichem. Jego nazwa pochodzi od znanego taternika Wojciecha Kurtyki. Żleb jest bardzo stromy - największe nachylenie dochodzi do 90 stopni. Stał się bardzo popularnym celem wspinaczkowym na początku lat 90. ubiegłego wieku. Latem prowadzi tędy droga wspinaczkowa oceniana na IV stopień trudności w skali tatrzańskiej. Żleb wśród taterników jest szczególnie popularny zimą.