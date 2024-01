Tragedia w Tatrach. Nie żyje 28-latek

Tatry. Nie żyje 28-latek

Turysta w stanie krytycznym został przetransportowany do zakopiańskiego szpitala na pokładzie śmigłowca. Jego stan lekarze określili jako skrajnie ciężki. Pacjent został dalej przetransportowany do szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie, celem podłączenia do aparatury ECMO. Niestety, jak informuje RMF FM, jego życia nie udało się uratować.