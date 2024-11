Tragedia w szpitalu w Lubinie. Trzymiesięczny Gabryś nie żyje

Trzymiesięczny Gabryś trafił do szpitala w Lubinie z gorączką 19 listopada. Początkowo nic nie wskazywało na tragedię. Jednak następnego dnia stan chłopca gwałtownie się pogorszył, co w konsekwencji doprowadziło do jego śmierci. Rodzice złożyli doniesienie do prokuratury, która wszczęła dochodzenie w sprawie niewłaściwej opieki medycznej.