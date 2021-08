Tragedia w Rosji. Przez awarię zmarli chorzy na COVID-19

Awaria w szpitalu w Rosji. Chodzy na COVID-19 dostaną tlen

Dodatkowo zapewniono, że Ministerstwo Obrony zobowiązało się do dostarczenia dwóch ton tlenu z miejscowości Mozdok, co wystraczy na dotlenienie osób zakażonych COVID-19 w temtejszym szpitalu. - Konkluzje są następujące: musimy we wszystkich szpitalach zainstalować stacje tlenowe, pieniądze zostały nam przyznane za pośrednictwem Ministerstwa Przemysłu i Handlu - podkreślił Menjajło w rozmowie z mediami.