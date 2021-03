Tragedia w lubelskim. Wyszła z domu i nie wróciła. Ciało znaleziono w rzece

Tragedia w woj. lubuskim. Wyłowiono z Wisły zwłoki kobiety

Z ustaleń śledczych wynika, że wyłowione ciało należy do 60-latki z gminy Annopol . Aktualnie trwają czynności, które mają na celu wyjaśnienie tego tragicznego zdarzenia.

Okazało się jednak, że odnalezione ciało należy do 60-letniej kobiety, mieszkanki gminy Annopol. W czwartek wyszła ona z domu i już do niego nie wróciła. W piątek do komisariatu w Annopolu przybyła zaniepokojona nieobecnością 60-latki rodzina. Kobieta nie nawiązała z bliskimi kontaktu.