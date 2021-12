Tragedia w kopalni w Rudzie Śląskiej. Górnik nie żyje

Tragedia w Rudzie Śląskiej. 31-latek uratowany, starszy górnik zmarł

Najpierw służby dotarły do młodszego górnika. 31-latka udało się odkopać po 15 godzinach akcji. Górnik został wyciągnięty na powierzchnię oraz przekazany medykom. Stan mężczyzny określany jest jako dobry. Obecnie przebywa on w szpitalu w Sosnowcu. Do końca tygodnia ma opuścić placówkę medyczną.