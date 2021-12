Ratownicy dotarli do jednego z górników w Bielszowicach

Wstrząs w Barbórkę w Bielszowicach

Do wstrząsu w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej doszło w sobotę około godziny 9 prawie 800 metrów pod ziemią. Wskutek wstrząsu o magnitudzie ok. 2,5 doszło do obwału skał w wyrobisku na odcinku 50-60 metrów. Do akcji bardzo szybko wkroczyli ratownicy. Już od godziny 9.30 rozpoczęła się praca nad wydobyciem uwięzionych górników na powierzchnię.