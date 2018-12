Tragedia w kopalni w Czechach. Zorganizowano zbiórkę dla rodzin polskich górników

"Rodzinom i bliskim górników, którzy zginęli w wypadku na kopalni w Karwinie składamy wyrazy żalu i współczucia" - napisała na swojej stronie internetowej Fundacja Rodzin Górniczych. Zorganizowała zbiórkę dla rodzin polskich górników poszkodowanych w Czechach.

W kopalni w czeskiej Karwinie doszło do tragedii. W wyniku wybuchu metanu zginęło 13 górników, w tym 12 Polaków. Rannych zostało 10 osób, jedna z nich jest w stanie ciężkim. Na powierzchnię wydobyto do tej pory jedno ciało. Dostęp do pozostałych, z powodu wysokiego stężenia metanu, nie jest możliwy.