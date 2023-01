Tragedia w kopalni Bogdanka. Górnik zginął 990 metrów pod ziemią

Bogdanka to jedna z największych kopalni w Polsce. Pochodzi z niej średnio co szósta tona polskiego węgla. W zeszłym roku wydobycie wyniosło około 8 milionów ton. Węgiel z tamtejszych wyrobisk trafia przede wszystkim do wielkich firm z branży elektroenergetycznej, między innymi do elektrowni w Kozienicach i Połańcu, oraz elektrociepłowni w Białymstoku.