Tragedia w Kielcach. Jedna osoba zmarła z wychłodzenia

RCB podkreśla również, że należy zadbać o nasze zwierzęta, zapewniając im ciepłe i bezpieczne schronienie na czas zimy, mogą się one wychłodzić równie szybko co ludzie. Szczególnie zagrożone są zwierzęta starsze lub chore. Brak odpowiedniego schronienia takiego jak ocieplona buda, może doprowadzić do ich wychłodzenia a następnie śmierci.