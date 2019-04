Tragedia w Gruzji. Polak zginął pod lawiną

Trzech alpinistów z Polski było w drodze na szczyt Szchara, gdy zeszła lawina. Niestety, jeden z nich zginął pod zwałami śniegu.

Szchara to najwyższy szczyt Gruzji i trzeci co do wysokości szczyt Kaukazu. Mierzy 5193 m. Planowało go zdobyć trzech alpinistów z Polski. Uniemożliwiła im to lawina - informuje rmf24.pl.