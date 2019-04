Tragedia w Dzierżoniowie. Areszt dla podejrzewanego o zabójstwo 25-letniej Magdaleny

Sąd Rejonowy w Dzierżonowie (woj. dolnośląskie) zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące Krzysztofa J. Mężczyzna jest podejrzany po pobicie na śmierć 25-letniej Magdaleny. Katował kobietę kilka godzin. Sąsiedzi słyszeli krzyki, ale nie wezwali policji.

Początkowo Krzysztof J. nie przyznawał się do winy i zasłaniał się luką w pamięci. Kiedy został zatrzymany, był pod wpływem alkoholu. W czwartek podejrzany został doprowadzony do sądu, który zdecydował o tymczasowym aresztowaniu go na trzy miesiące.