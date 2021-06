Tragedia w Dzień Ojca. Nie żyje dziewięciomiesięczne dziecko

Tragedia w Dzień Ojca. Niemowlę utonęło w wannie

"Każda utrata dziecka to straszna tragedia, zwłaszcza podczas tak specjalnego wydarzenia, jakim jest Dzień Ojca. Nasze myśli i modlitwy kierujemy do rodziny, która opłakuje swoją stratę" - podkreślił w komunikacie do lokalnych mediów szeryf hrabstwa Lenoir Ronnie Ingram.