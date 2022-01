Tragedia w Dnieprze. To była krwawa zemsta

Julia Jacyk, członkini Komisji Praw Człowieka ukraińskiego parlamentu, utrzymuje, że Riabczuk był prześladowany przez kolegów. "Dwa miesiące temu zapobiegł bójce między żołnierzami. Sprawa była zgłoszona do dowództwa, ale nikt nie podjął żadnych kroków. Koledzy z jednostki zaczęli mu dokuczać. Był nękany przez dwa miesiące, zanim chwycił broń, by się zemścić się. Nie żałuje tego, co zrobił "- wyjaśnia parlamentarzystka.