Tragedia w Bydgoszczy. 18-latka spadła z kilkunastu metrów

- Podczas przechodzenia po konstrukcji 18-latka spadła z ok. 12 metrów. O wypadku służby zawiadomili jej znajomi. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa KMP w Bydgoszczy Lidia Kowalska.