Tragedia w Biebrzańskim Parku Narodowym. W Dolistowie Starym znaleziono ciało mężczyzny

Biebrzański Park Narodowy. Dolistowo Stare. Tragiczna śmierć mężczyzny

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem na plaży w miejscowości Dolistowo Stare. Mężczyzna postanowił wejść do rzeki Biebrzy i nie wypłynął na brzeg. Niestety, służbom nie udało się go uratować. Stwierdzono zgon mężczyzny. Poszukiwania trwały do niedzieli.