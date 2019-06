Tragedia w Beskidzie Małym. Nie żyje 35-latek

Tragedia w Beskidzie Małym, na stokach Leskowca. Zginął 35-letni rowerzysta. Na miejsce przyleciał śmigłowiec LPR, niestety mężczyzny nie udało się uratować.

Do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 12.40. Jak relacjonuje GOPR na swoim profilu na Facebooku, ratownicy dostali zgłoszenie o nieprzytomnym rowerzyście leżącym na szlaku żółtym do Czartaka. Po przybyciu na miejsce przejęli czynności ratunkowe - do tej pory uciski klatki piersiowej prowadził przygodny turysta.