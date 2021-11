Tragedia pod Polkowicami. Areszt dla dwóch mężczyzn

- Cały zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy został przekazany do lubińskiej prokuratury, gdzie zatrzymani usłyszeli zarzuty, by kilka godzin później trafić ostatecznie przed oblicze sądu, który zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy - informuje nadkom. Kamil Rynkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.