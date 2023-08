Tragedia pod Kielcami. Ciągnik przygniótł mężczyznę

Zgłoszenie do służb ratunkowych w Kielcach dotarło w sobotni wieczór, około godziny 19:40. Wynikało z niego, że tuż przy polu, gdzie wykonywane były prace, doszło do wypadku. Po dotarciu na miejsce pierwszych służb ratunkowych okazało się, że w rowie leży przewrócony do góry kołami ciągnik rolniczy.