Tragedia nad wodą. Nie żyje 37-latek

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek (15 sierpnia) około godziny 11:00 rano. 37-letni mężczyzna wszedł do wody na Przylasku Rusieckim w Krakowie. Niestety, podczas kąpieli doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego mężczyzna zniknął pod powierzchnią wody.