Tragedia nad popularnym zalewem. Ofiarą doświadczony nurek

Zalew Balaton to sztuczny zbiornik wodny w centrum Trzebini, utworzony na terenie dawnego kamieniołomu wapieni. Powierzchnia akwenu wynosi ok. 3 ha, średnia głębokość ok. 9,5 m. W 2018 r. gmina Trzebinia – jak czytamy na jej stronie internetowej – przekształciła akwen w nowoczesne kąpielisko: zamontowano podwieszane baseny i pomosty z bezpiecznymi zejściami do wody, urządzono też piaszczystą plażę z drewnianymi leżakami.