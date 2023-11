Tragedia na torach. Nie żyje 15-latek

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 17. na torach kolejowych w okolicy Belęcina w powiecie wolsztyńskim. - W następstwie potrącenia przez pociąg relacji Leszno - Zbąszynek śmierć na miejscu poniósł 15-letni mieszkaniec gminy Siedlec - przekazał w rozmowie z PAP asp. sztab. Wojciech Adamczyk z KPP w Wolsztynie.