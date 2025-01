Pilna zmiana. W Krakowie i Oświęcimiu wprowadzono zakaz

27 stycznia od 8.00 do 21.00 zamknięte będą ulice w Brzezince: Męczeństwa Narodów, Ofiar Faszyzmu oraz Pławska, a także - Do Pomnika i Kombatantów. Dojazd do Brzezinki z Oświęcimia możliwy będzie od ul. Brzozowej. Obostrzenia nie dotyczą osób udających się do sektora otwartego obchodów.