"Tłumaczyłem Niemcom". Lawina komentarzy po wywiadzie Trzaskowskiego

Prezydent Warszawy udzielił obszernego wywiadu "Gazecie Wyborczej". Wśród poruszonych podczas rozmowy wątków znalazły się odwołania do kryzysu migracyjnego z 2015 roku i czasów poprzednich rządów PO. Ewa Kopacz jako premier rządu wyraziła wtedy zgodę na relokację uchodźców do Polski.

Rafał Trzaskowski przekonuje w rozmowie z gazetą, że tłumaczył Niemcom, że popełniają błąd. (To Berlin przyjął na siebie zdecydowaną większość trudów związanych z kryzysem - przyp. red.). - Angela Merkel, wpuszczając do Niemiec tylu uchodźców, popełniła kolosalny błąd. Byłem wówczas ministrem ds. europejskich i tłumaczyłem Niemcom, że nie wolno nam mówić: 'Welcome, przyjeżdżajcie wszyscy' (...) Najpierw trzeba było zabezpieczyć sytuację, zapanować nad przepływami ludzi, a potem dopiero myśleć o ewentualnej solidarności - przekonuje w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".