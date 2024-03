Tragedia na poligonie wojskowym. Nie żyją dwie osoby

Jak wynika z informacji WCZK, do wypadku doszło przed godz. 11. Na terenie 13. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Solarni w powiecie lublinieckim w województwie śląskim. Podczas ćwiczeń wysadzania trotylu doszło do zdarzenia, w którym poszkodowane zostały dwie osoby. Osoby te w wyniku obrażeń zmarły.

- To jest obiekt zamknięty, wojskowy. Ofiary to żołnierze - powiedział Wirtualnej Polsce jeden z mieszkańców wsi Solarnia, gdzie doszło do tragedii.