Tragedia na obwodnicy Gryfic. Drogę otwarto kilka godzin wcześniej

Tragedia w Gryficach. Ranne osiem osób, jest ofiara

Jak informują służby, pasażer forda to młody mężczyzna w wieku 24-26 lat. Pozostałe osoby poszkodowane w wypadku na obwodnicy Gryfic zostały zabrane do szpitali. Łącznie do placówek medycznych trafiło osiem osób.