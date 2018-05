Tragedia na imprezie komunijnej w Gorzowie. Kroiła tort, potem dźgnęła swojego partnera

Dramatyczne chwile rozegrały się na osiedlu Słonecznym w Gorzowie Wlkp. W jednym z mieszkań 34-latka dźgnęła nożem swojego partnera. Była pod wpływem alkoholu. Mężczyzna zmarł dwa dni później w szpitalu.



Do zdarzenia doszło 13 maja podczas imprezy komunijnej. Policja otrzymała zgłoszenie o awanturze domowej około godziny 17.30. Na miejsce skierowano patrol. Okazało się, że kobieta dźgnęła 43-letniego mężczyznę. Miał on kilka ran kłutych w okolicy szyi. Poszkodowany natychmiast trafił do szpitala. Niestety, po dwóch dniach zmarł.