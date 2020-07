Tragedia na drodze. Wypadek w Ligocie koło Kobylej Góry. Nie żyje 16-latka

Ligota. Tragiczny wypadek. U 16-latki doszło do zatrzymania akcji serca

- Kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Dodatkowo w chwili wypadku był pod wpływem alkoholu, miał 0,5 promila alkoholu we krwi. Nie posiadał też prawa jazdy. Obecnie przebywa jeszcze w szpitalu na obserwacji. Cała czwórka to mieszkańcy powiatu oleśnickiego - przekazał nam sierż. Martyn Kowalczyk. 25-latkowi grozi kara do 12 lat więzienia.