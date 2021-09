Tragedia na drodze. Uczniowie jechali do szkoły. Nie żyje 18-latek

Niestety, 18-letni kierowca zginął na miejscu. Pasażerowie zostali przewiezieni do szpitala. 15-latek był zakleszczony w aucie, jechał z tyłu. Jego życiu w tej chwili nic nie zagraża. Przebywa w szpitalu w Sandomierzu. 18-latka została przetransportowana do szpitala przytomna, ale na informacje o jej stanie trzeba poczekać. Trafiła do szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim.