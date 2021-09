Setki martwych ptaków na ulicach Nowego Jorku. "To przytłaczający widok"

- Rozumiejąc, że sztuczne oświetlenie w nocy może przyciągać i dezorientować migrujące ptaki, aktywnie zachęcamy najemców biur do wyłączania światła w nocy i opuszczania rolet tam, gdzie jest to możliwe, szczególnie w sezonie migracyjnym - powiedziała w rozmowie z "New York Post" rzeczniczka Silverstein Properties.