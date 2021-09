Koniec wyprawy na wrak Karlsruhe. Tajemnica Bursztynowej Komnaty została w końcu rozwiązana?

"No i wracamy do Gdyni. Nasz Projekt KARLSRUHE’21 szczęśliwie dobiegł końca. Przez jedenaście dni zbadaliśmy i zinwentaryzowaliśmy dokładnie cały wrak i okolice wokół. Sprawdziliśmy wszystkie naruszone i otwarte skrzynie. We wszystkich widzieliśmy osobiste rzeczy, części zapasowe, porcelanę, narzędzia i sprzęt wojskowy. Wszystkie odnalezione artefakty zostały na dnie, na wraku. Skarbu nie znaleźliśmy, ale też nie udało nam się odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: co zawierają skrzynie na samym dnie ładowni, pod dwumetrową warstwą mułu ? Dotarcie do nich będzie niezwykle skomplikowane, no i najważniejsze, nie jest to po myśli archeologów, którzy nie są chętni do naruszania struktury wraku i ładunku. Wracamy do domu szczęśliwi. Nurkowanie i wykonywanie nawet lekkiej pracy na 88 metrach na Bałtyku to spore wyzwanie, cieszymy się, że nasza Komora Dekompresyjna nie była potrzebna ani razu i nie wydarzyło się nic niedobrego" - poinformowała na jednym z portali społecznościowych grupa Baltictech.