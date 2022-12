Tragedia na Dolnym Śląsku. Toyota wpadła do rzeki

Jak informuje portal wroclaw.pl, do wypadku doszło 26 grudnia przed południem w miejscowości Sady Dolne koło Bolkowa w powiecie jaworskim. Toyota yaris z niewyjaśnionych przyczyn zjechała do rzeki. Kierowca samochodu doznał ciężkich obrażeń. Reanimowali go strażacy, którzy jako pierwsi pojawili się na miejscu zdarzenia. Niestety, kierowcy nie udało się uratować. Strażacy wydobyli z auta drugą osobę. Trafiła do szpitala.