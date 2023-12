Tragedia na cmentarzu. Znaleziono ciało

Podczas uderzenia otworzyła się, a zwłoki wypadły - to informacja, którą potwierdził portalowi bielskie drogi.pl rzecznik bielskich policjantów. Zmarły był przewożony w drewnianej trumnie z Bratysławy do jednego z domów pogrzebowych w Chrzanowie. Policjanci zweryfikowali wszystkie dokumenty przewozowe i nie było podejrzenia, że ciało pochodziło z przestępstwa. Do Małopolski zwłoki zostały przewiezione już przepisowym transportem.