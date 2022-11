Trafili w cel na Kamczatce. Nowa broń Rosji gotowa

Okręty typu Boriej

Rosyjska jednostka Generalissiumus Suworow to strategiczny okręt podwodny typu Boriej, szósty tej klasy. Okręty te to okazałe, 170-metrowe jednostki, które zostały uzbrojone w 16 pocisków balistycznych R-30 Buława, z których każdy ma ponad dwanaście metrów długości i waży około 37 ton. Pociski mają zasięg ponad 8 tys. km i przenoszą do sześciu głowic jądrowych. W stoczni w Siewierodwińsku budowane są kolejne cztery okręty typu Boriej, a do 2023 roku planowana jest budowa kolejnych dwóch.