Upał i burze to dopiero początek. Ostrzeżenia przed trąbą powietrzną

Ekstremalne temperatury i burze

W niedzielę w ciągu dnia będzie bardzo gorąco, właściwie w całym kraju temperatura przekroczy 30 stopni. W centrum będzie do 34 stopni, na południu i południowym zachodzie do 35. Nieco chłodniej - bo od 25 do 29 stopni - jedynie w rejonach podgórskich oraz nad samym morzem.