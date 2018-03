Towarzysz Macierewicza: kłamczuchy cholerne. Śledztwo internetowe

Internauci szukają mężczyzny, który zasłynął z odważnych słów. Na sejmowym korytarzu stanął w obronie byłego szefa MON, mimo że ten wcale tego nie chciał. Zwrócił się do dziennikarzy słowami: "Kłamczuchy cholerne. Idźcie wy, hieny cmentarne".

Antoni Macierewicz zjawił się w Sejmie przy okazji konferencji o Żołnierzach Wyklętych. Dziennikarzy bardziej interesowała jednak sprawa wydatków resortu. W 2016 roku Ministerstwo Obrony Narodowej wydało 9 540 zł, w I półroczu 2017 r. - 5 258 061 zł, korzystając z kart kredytowych i płatniczych. Były minister obrony narodowej jak zwykle starał się być uprzejmy dla mediów, ale widać było na jego twarzy poirytowanie. Nie chciał odpowiedzieć na ich pytania. Nerwowo ich unikał. Wtedy nagle do dziennikarzy mężczyzna i przez to, co powiedział, nie daje o sobie zapomnieć. Wszyscy chcą wiedzieć, kim jest.