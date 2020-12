Towarzystwo Dziennikarskie apeluje do dziennikarzy Polska Press. "Stawiajcie opór"

PKN Orlen przejmuje media regionalne. "To dobra decyzja"

Polska Press będzie "głosem Nowogrodzkiej"?

Prezes Obajtek o kupnie Polska Press

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział w Polskim Radiu 24, że zakup grupy medialnej to naturalne narzędzie do robienia biznesu. - To jest biznes. Nie tylko przejęliśmy grupę Ruch, ale również budujemy swój dom mediowy Sigma Bis - wyjaśnił prezes. Obajtek stwierdził także: - Tak robią duże koncerny na całym świecie. - Nośniki mediowe są dziś po to, by robić biznes, docierać do klientów - dodał prezes Orlenu.