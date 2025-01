Toruń to nie przypadek. To tam powstanie Muzeum Twin Peaks

Chodzi o Marka Żydowicza, który dawniej przenosił Camerimage do innych miast, ale od kilku lat wydaje się, że wydarzenie na dobre zagościło już w Toruniu i to w nim na lata będzie jego stały dom.

Żydowicz doszedł do wniosku, że warto uhonorować jego twórczość w Polsce, zapowiadając w rozmowie z PAP: - Planujemy otwarcie Muzeum Twin Peaks, jedynego na świecie takiego muzeum. Podarował nam 13 kontenerów artefaktów, mamy je w Polsce. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko zrealizować i te pomysły, o których z nim rozmawiałem, uda się wprowadzić w życie, ku jego pamięci, by jego wrażliwość filmowa zmaterializowała się. To będzie najwspanialsze wspomnienie Davida i hołd, jaki możemy mu złożyć.