Tomasz Terlikowski o filmie Sekielskiego: Jutro wybuchnie bomba

"Jako ojciec piątki chcę wiedzieć, czy ludzie, którzy bronili przestępców seksualnych nadal pełnią swoje funkcje, czy mogą nadal decydować o tym, kto będzie pracował z dziećmi i młodzieżą?" - zapytał Tomasz Terlikowski, dyrektor programowy Telewizji Republika. To komentarz do jutrzejszej premiery dokumentu Tomasza Siekielskiego o pedofilii w polskim Kościele.

"Jutro wybuchnie bomba (obawiam się, że nie będzie to kapiszon) w postaci filmu Tomasza Sekielskiego. Nie, nie oglądałem go jeszcze, ale z informacji, jakie docierają wynika, że historie, jakie przedstawia dziennikarz są prawdziwe, a to oznacza, że trzeba się z nimi zmierzyć. Nie wystarczy oznajmić z oburzeniem, że to kolejny atak na Kościół. Trzeba uczciwie odpowiedzieć na pytanie, czy, a jeśli tak, to kto i dlaczego ich chronił, czy ich historie są wyjątkiem od reguły czy przykrą regułą. Ta odpowiedź należy się nie tyle mediom, ile wiernym, którzy powierzają Kościołowi swoje dzieci" - napisał na Facebooku Tomasz Terlikowski, katolicki publicysta.