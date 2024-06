Tomasz Mraz ma zarzut w aferze Funduszu Sprawiedliwości. W banku odpowiada za przestrzeganie prawa

Na początku 2024 r. Mraz zgłosił się do prokuratury i zaczął współpracować ze śledczymi w związku z ujawnieniem nieprawidłowości i korupcji w funkcjonowaniu Funduszu. W swoich zeznaniach dostarczył dowody, w tym nagrania rozmów z urzędnikami, które wskazują na manipulowanie konkursami i wykorzystywanie Funduszu do celów politycznych. Jego zeznania doprowadziły do przeszukań nieruchomości polityków związanych z Suwerenną Polską oraz do wszczęcia śledztw przeciwko kilku z nich​.