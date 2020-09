Tomasz Komenda zaczyna nowe życie. Na odszkodowanie będzie musiał poczekać

Tomasz Komenda zaczyna nowe życie

Tomasz Komenda przez 18 lat siedział w więzieniu za zbrodnię, której nie popełnił. Jego historia wstrząsnęła Polakami. Po 18 latach Tomasz Komenda wyszedł na wolność. Wtedy okazało się, że to nie on brał udział w morderstwie nastoletniej Małgosi, do którego doszło podczas sylwestrowej zabawy w Miłoszycach. Tomasz Komenda po usłyszeniu decyzji sędziego o tym, że wyjdzie na wolność i jest niewinny nie ukrywał łez.