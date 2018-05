Tomasz Komenda w Sądzie Najwyższym. Rozpoczęło się posiedzenie

O godz. 9.20 rozpoczęło się posiedzenie Sądu Najwyższego ws. Tomasza Komendy. Jednak tak szybko, jak się posiedzenie rozpoczęło, tak szybko ogłoszono godzinną przerwę. Sąd Najwyższy może zdecydować o uniewinnieniu mężczyzny lub skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Tomasz Komenda wchodząc do Sądu Najwyższego nie rozmawiał z dziennikarzami. Głos zabrał jego pełnomocnik Zbigniew Ćwiąkalski.

Jak mówił wcześniej Wirtualnej Polsce Ćwiąkalski , to kolejny ważny dzień dla Tomasza Komendy. Korzystny dla niego wyrok otworzy drogę do odszkodowania i zadośćuczynienia za 18 lat w więzieniu. Jednak na razie mężczyzna pozostaje skazanym na 25 lat więzienia.

Tomasz Komenda został skazany w 2004 r. za zabójstwo i gwałt 15-letniej dziewczyny z Miłoszyc, ale wiele wskazuje na to, że tego nie zrobił. Kluczowym dowodem, na podstawie którego sąd skazał Komendę, było DNA zabezpieczone z włosa na czapce zostawionej przez sprawcę. Jednak do ustalenia DNA wykorzystano mniej precyzyjną metodę. Inne badanie wykazało, że włos nie należał do mężczyzny.