To zrobiła matka rosyjskiego żołnierza z Ukrainy. Nagranie w sieci

Wideo z apelem matki żołnierza walczącego po rosyjskiej stronie opublikowała na Facebooku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Kobieta mówi, że jej syn w 2012 roku wyjechał do krewnych w Rosji. W 2017 roku mężczyzna ukończył szkołę wojskową w Omsku i rozpoczął służbę w rosyjskiej armii. Teraz matka błaga go, by rzucił broń i wrócił do rodziny.