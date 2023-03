To się wydarzyło, gdy spałeś. Nieoczekiwany telefon w Kijowie

W Izraelu trwają gwałtowne demonstracje. Ludzie boją się wojny domowej. Wychodzą na ulicę, by zademonstrować swój przeciw dla reformy sądownictwa zaproponowanej przez rząd Benjamina Netanjahu, zgodnie z którą krajowe sądy zostałyby osłabione, a politycy zyskaliby większą władzę. - To, co widzieliśmy wczoraj, było bardzo niezwykłe. Były zdjęcia z Tel Awiwu, które wyglądają prawie jak strefa wojny - powiedział izraelski dziennikarz Jotam Confino dla TV 2.